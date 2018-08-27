Мадрид, 27 августа, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Сайт Банка Испании оказался недоступен для пользователей из-за хакерской атаки, передаёт 27 августа газета ABC.

Government.ru Кибербезопастность

Как сообщается, проблемы с доступом к сайту начали возникать ещё накануне. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

По предварительным данным, цель хакерской атаки заключалась в том, чтобы вывести сайт из строя. Ущерба базам данных банка не нанесено, утечки какой-либо информации также не зафиксировано.

По факту произошедшего ведётся расследование. Правоохранителям пока не удалось установить, откуда именно исходила кибератака.