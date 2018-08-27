Волгоград, 27 августа, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Сотрудник ФСБ России по Крыму, задержанный в Волгограде с восемью килограммами героина, до воссоединения полуострова с Россией работал в СБУ, сообщило 27 августа издание «Крым.Реалии».

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По информации издания «Примечания», задержанного зовут Юрий Дрынин. Фотография мужчины есть в ролике, опубликованном СБУ в 2016 году и посвященном сотрудникам спецслужбы, которые перешли на сторону России.

До 2014 года он был старшим уполномоченным 1-го сектора 3-го отдела крымского главка СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Напомним, по данным украинской «прокуратуры Крыма», после воссоединения России и Крыма в российские правоохранительные органы перешло около 9 тыс. бывших украинских силовиков.

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