Львов, Украина, 27 августа, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Во Львове во время похорон 21-летнего боевика ВСУ Марьяна Найды произошла драка между посетителями церемонии, заявил 26 августа бывший директор Лычаковского кладбища Игорь Гавришкевич.

Николай Рерих. Идолы

По его словам, родители хотели похоронить сына по христианскому обычаю, но в церемонию вмешались неизвестные в черных футболках:

«В их разговоре было слышно о язычестве, о рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, поскольку он был их другом. Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», — рассказал Гавришкевич.

После этого произошла драка между язычниками и боевиками «АТО», также присутствовавшими на церемонии. На место события приехала полиция, но никого не задержала.

В итоге кремация не состоялась, но мать погибшего согласилась, чтобы её сына похоронили с топором.

Напомним, Марьян Найда добровольно пошел воевать против жителей Донбасса в возрасте 18 лет. Ликвидирован 23 августа возле села Крымское в ЛНР.

Отметим, что членом американской секты Родная украинская народная вера (РУН-вера) является супруга оранжевого президента Виктора Ющенко Кетрин Чумаченко.