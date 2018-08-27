Нью-Йорк, США, 27 августа, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В Нью-Йорке около 3,5 тысячи человек были эвакуированы из-за воспламенения баллонов с пропаном на острове Либерти, где расположена статуя Свободы, передаёт 27 августа телеканал ABC News.

StatueLibrtyNPS Статуя Свободы (фрагмент)

В службе пожарной охраны Нью-Йорка назвали предварительной причиной возгорания ошибку строителей. Сообщается, что один из рабочих в результате инцидента получил ожог.

Отмечено, что инцидент представлял серьёзную опасность, так как в случае взрыва баллоны могло разорвать на множество металлических осколков.

Пожар было благополучно потушен, и в настоящее время остров Либерти и статуя Свободы вновь открыты для посетителей. По факту произошедшего проводится расследование.