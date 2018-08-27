Москва, 27 августа, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Логика развития внутриполитической ситуации в США способна привести к боестолкновению американских вооружённых сил с российскими. Об этом 27 августа заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Америка требует

«Я допускаю боестолкновение. 14 апреля — запомним тот день, когда нам угрожали ракетами. Сегодняшняя ситуация в Сирии, куда мы перебрасываем корабли, — тоже (подводит) к попыткам нас провоцировать. И пока реального противостояния нету, они не успокоятся», — заявил Суздальцев.

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более сотни ракет по нескольким сирийским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. По мнению политолога, подобные провокации будут осуществляться в регионе и дальше.

«Людей, которые помнят Карибский кризис, сейчас там нет. Пока не получат яркое, чёткое противостояние с нами, действительно боестолкновение — они не отступятся», — подчеркнул он.

По его мнению, расчёт многих наблюдателей на то, что американская политическая ситуация окончательно выйдет из равновесия и тем самым международная обстановка обернётся в пользу России, лишён каких-либо оснований. В действительности все издержки внутриамериканской нестабильности понесут «внешние игроки».

«Ядерная держава, держатель резервной валюты, и представить там такую заваруху, как гражданская война, просто невозможно. То, что Америка расколота, так она и раньше была расколота — вспомните ту же вьетнамскую войну», — отметил политолог.

В этих условиях политический конфликт может найти выход только либо в импичменте, либо в ожесточённой борьбе на очередных президентских выборах.

«Но у них не будут этих выборов. Они сами себя загоняют в ловушку, потому что механизм избирательный американский не работает. У них не просто появилась идея, что Россия вмешивается! То Мексика будет вмешиваться… Они ищут какие-то заплатки. Республиканцы не согласятся с демократами, а демократы никогда не согласятся с республиканцами», — заявил он.

В конечном счёте вопрос импичмента «утонет» в межпартийных противоречиях, считает эксперт, а американский истеблишмент в конечном счёте сделает всё ради того, чтобы не допустить столь чрезвычайных политических эксцессов.

«Идёт просто последовательный сдвиг от президентской федеративной республики к парламентской, где президент превращается в клоуна, ничего не решающего в ситуации. Главная задача — не дать переизбраться Трампу на второй срок. Это игра будет продолжаться и дальше. Импичмента не будет, гражданской войны не будет. В США есть силы, не заинтересованные в этом», — полагает Суздальцев.

«Против этого есть большие денежные, финансовые (интересы). Но эти люди не знают каких-то ограничений в этой борьбе. Мы для них варварские республики, которые вокруг болтаются. Они считают, что наши ракеты ржавые, а корабли тонут. Вот в чём беда! Они между собой дерутся дубинкой ядерной державы», — заключил эксперт.

Напомним, что ведущие СМИ США подняли вопрос об импичменте президента США после того, как бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт в ходе судебного заседания был признан виновным жюри присяжных по 8 из 18 пунктов обвинения — в частности, в сокрытии зарубежных счетов в банках и налоговых преступлениях, хотя Манафорта также обвиняют в «сговоре против США» и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента.