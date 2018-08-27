Москва, 27 августа, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Телеканал RT опубликовал сегодня, 27 августа, видеозапись отдыха президента Российской Федерации Владимира Путина в Туве.

Kremlin.ru Владимир Путин на отдыхе в Туве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин выходные дни 25−26 августа провел в Туве, гуля по горам, собирая ягоды и грибы.

На кадрах видно, что Путин вместе с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым плывет на лодке по реке. Также российский лидер прогуливается по горам, собирает ягоды и грибы. Помимо прочего Путин наблюдает за дикими косулями.

Напомним, что российский лидер уже не в первый раз отдыхает в Туве. Ранее он ездил туда на рыбалку и охоту.