Берлин, 27 августа, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель выразили особую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сирийской провинции Идлиб, сообщил 27 августа журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Россию призывают cдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявил Зайберт.

По его словам, Меркель и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили вопросы торговли, ситуацию в Сирии, на Украине и на Балканах.

Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились тысячи боевиков и террористов, не пожелавших возвращаться к мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики из зоны «Идлиб» ежедневно обстреливают населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии. Кроме того, там готовится провокация с применением отравляющих веществ, которую США и их сателлиты намерены сделать поводом для ракетных ударов по Сирии.

Читайте также: Минобороны РФ: «Белые каски» готовят почву для удара США по Сирии