Киев, 27 августа, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В учебном центре «Десна» обнаружено тело солдат срочной службы 1997 года рождения с 16 пулевыми ранениями, сообщила 27 августа пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Kurdpa.net Автомат

Предварительное расследование, проанализировав положение тела, оружия и гильз, показало, что солдат покончил с собой.

В сообщении сказано, что во время допроса сослуживцы погибшего заявили, что в день гибели тот был в хорошем настроении, не жаловался на проблемы в семье, не страдал от неуставных отношений, не имел конфликтов с командованием и товарищами.

Полиция продолжает допросы возможных свидетелей и родственников, чтобы установить причину поступка.

Напомним, подобный случай произошел в учебном центре «Десна» в начале августа.

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