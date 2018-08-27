Астана, 27 августа, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в VI саммите Тюркского совета, который состоится 3 сентября в Киргизии, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на правительство Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Саммит на тему «Сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики», состоится в городе Чолпон-Ата. В ходе заседания совета состоится передача председательства в организации от Казахстана Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы заявил, что Тюркский совет может внедрить туристический аналог Шенгенской визы. Новый визовый режим будет распространяться на установленные туристические маршруты Шелкового пути.