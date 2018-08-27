Уфа, 27 августа, 2018, 20:53 — ИА Регнум. В Башкирии за недостоверные сведения о доходах досрочно прекращены полномочия 25 депутатов. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

«Кто-то их (сведения о доходах) вообще не представил, кто-то дал недостоверные сведения. В итоге пришлось расстаться с 25 депутатами. В отношении некоторых сейчас идут соответствующие проверки», — отметил Хамитов.

По словам cекретаря межведомственного Совета общественной безопасности Алексея Касьянова, по итогам декларационной кампании от 9 тыс. депутатов Башкирии было принято около 30 тыс. справок. Он уточнил, что проверки продолжаются в отношении еще шести депутатов местных советов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе башкирские депутаты не единственные, кто лишился постов за нарушения в ходе предоставления сведений о доходах. В прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода, который «забыл» указать договор займа на сумму 9 млн рублей.