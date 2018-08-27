Красноярск, 27 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. «Юбилей Красноярска ещё раз показал, насколько важно быть сплочёнными и ценить свой город», — заявил мэр города Сергей Еремин.

Пресс-служба администрации Красноярска Красноярск отметил 390-летие

«Река» творчества, улыбок, спорта и деликатесов «разлилась» на проспекте Мира. 25 августа, сообщает пресс-служба администрации Красноярска, десятки тысяч горожан вышли на центральную улицу, чтобы вместе отметить юбилей Красноярска — «Без десяти 400».

Площадки празднования 390-летия краевой столицы на проспекте Мира посетили помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, находящийся в Красноярске с рабочей поездкой, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, мэр Красноярска Сергей Еремин. Они ознакомились с локациями мероприятия, приняли участие в работе развлекательных площадок, пообщались с горожанами.