Москва, 27 августа, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Решение о введении ответных мер на новые санкции США будет приниматься президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, в настоящее время экономический и военный блоки России занимаются разработкой возможных мер реагирования, и правительство готово справиться «и с ещё одной, и с ещё пятью волнами санкций».

Тем не менее, как отметил Рябков, решение о введении санкций — прерогатива главы государства.

«Президент рассматривает разные варианты и в должное время примет соответствующее решение. Наше дело заключается в том, чтобы совместно с другими ведомствами своевременно докладывать ему о происходящем, по возможности с анализом, с элементом прогноза, и давать некие идеи. Но решение остаётся за ним», — сказал замглавы МИД.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа вступил в силу очередной пакет санкций Вашингтона против Москвы — на этот раз за якобы причастность России к инциденту с отравлением в британском Солсбери. Новые санкции Соединённых Штатов предполагают запрет на продажу России военной техники и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении государственных кредитов.