Вашингтон, 27 августа, 2018, 20:43 — ИА Регнум. На президентских выборах на Украине Соединённые Штаты поддержат политиков, декларирующих продолжение прозападного курса страны, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 27 августа, сообщил телеканал «Громадське».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

При этом Америка не планирует напрямую поддерживать ни действующего президента ПетраПорошенко, ни кого-то другого, считает посол.

«Сегодня я знаю, что ни одну личную поддержку кого-то из кандидатов не рассматривают. Я знаю также, что политических экспертов Америки расспрашивают о разных политических силах и кандидатах в президенты Украины — о том, насколько они будут поддерживать курс на реформы и евроатлантическое сотрудничество», — рассказал посол.

Чалый уверен, что США не будут напрямую вмешиваться в ход выборов, оказывая финансовую и другую помощь кандидатам, но политическую поддержку получат те кандидаты, которые намерены вести страну прежним курсом:

«Солидаризацию, встречи или политическую поддержку, возможно, получат те, кто декларируют продолжение этого курса», — отметил посол.

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года. По опросам, лидером гонки является Юлия Тимошенко. Действующий президент страны замыкает первую пятерку кандидатов.

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