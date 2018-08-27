Москва, 27 августа, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Средняя цена на автомобильный бензин в России в июле снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, за период с начала года цена на бензин выросла на 9,2%. Такие данные приводит 27 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС

Цены производителей на внутреннем рынке (без НДС, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость), по оценке Росстата, за июль снизились на 8,7%, с начала года — выросли на 14,8%.

Сообщается, что снижение цен на бензин наблюдалось в июле в 53 субъектах РФ, в том числе в 20 из них цены снизились на 0,5% и более. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Республике Мордовия — на 2,0%, Брянской области — на 1,9%.

Рост цен зафиксирован в 15 субъектах РФ. В том числе в Ингушетии средняя цена на бензин выросла на 1,4%, в Приморском крае — на 1,2%, в Чечне — на 1,1%.

В Москве автомобильный бензин за месяц подешевел на 0,1%, в Санкт-Петербурге — подорожал на 0,1%.