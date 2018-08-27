Ташкент, 27 августа, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Государственные служащие в Узбекистане по субботам будут работать до 17:00, а в воскресенье будут отдыхать, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев. Об этом 27 августа сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Шезлонг

Глава государства считает, что чиновники должны по воскресеньям проводить время с семьями. Мирзиёев добавил, что госслужащие должны справляться со своими должностными обязанностями в рабочее время. Кроме того, президент поручил прекратить сбор ненужных отчетов и сократить время собраний в госорганах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа аппарат президента Узбекистана был преобразован в администрацию президента. Кроме того, государственные советники президента стали просто советниками. Усилена их персональная ответственность.