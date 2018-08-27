Ереван, 27 августа, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Инспекционный орган по экологии и недропользованию Армении по результатам проведенной в ЗАО «Лидиан Армения» проверки предложил министерству по охране природы на основе вновь выявленных сведений признать недействительным государственное экспертное заключение от 29.04.2016 г. и поручить компании «Лидиан Армения» воздержаться от дальнейших разработок на Амулсарском руднике вплоть до новой экспертизы и принятия нового заключения.

lydianarmenia.am Амулсарское золотоносное месторождение

Руководитель инспекционного органа по экологии и недропользованию Армении Артур Григорян обратился к генпрокурору Армении с предложением выяснить, есть ли состав преступления в добыче «Лидиан Армения» горной массы без права на недропользование, и в установленном порядке дать ход этому вопросу.

Кроме того, в отношении компании «Ехегнадзор ВП» возбуждено административное дело для выяснения законности выделения ветки Кечут-Заритап в целях водопользования для промышленных целей ЗАО «Лидиан Армения». Также возбуждено уголовное дело в отношении общинной администрации Джермука по поводу выдачи ЗАО «Лидиан Армения» прав на водозабор из линии «Семь родников-Гндеваз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян лично посетил курортный Джермук, рядом с которым находится Амулсарское месторождение, и лично выступил арбитром между местными жителями, которые протестуют против разработки рудника, и руководством разрабатывающей компании «Лидиан Армения».

«Мы имеем ситуацию, когда осуществлены огромные инвестиции по де-юре разрешению правительства Армении, по крайней мере, на этот момент у нас нет информации, что были какие-то нарушения. По поводу эксплуатации месторождения начались проверки, которые будут продолжены. Мы должны ответить на два вопроса — выявить возможное воздействие рудника на водные ресурсы и влияние на Джермук в качестве курорта», — отметил в Джермуке премьер Армении.

16 июля, отвечая в прямом эфире на вопрос одного из пользователей Facebook, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство не может закрыть Амулсарский рудник, если для этого не будет правовых оснований.

Между тем активисты-экологи утверждают, что проект окажет катастрофическое воздействие на водные ресурсы окружающей местности.