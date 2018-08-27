Новосибирск, 27 августа, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Новосибирская область может стать образцовым регионом, где будут выработаны механизмы, которые помогут российским талантам реализоваться. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сказал первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков во время пленарного заседания «Притяжение талантов» на «Технопроме — 2018» в Новосибирске сегодня, 27 августа.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков

«Идей очень много, а выход продукции конечной — он далеко не всегда соответствует этому колоссальному потенциалу. И Новосибирская область в этом плане может стать образцовым регионом в масштабах всей страны. В первую очередь, потому что нигде не накоплен такой опыт поиска, воспитания, взращивания научных кадров, как в Новосибирске. Можно сказать, что здесь уже более полувека в Академгородке успешно работает научно-образовательный «треугольник Лаврентьева». Надо актуализировать этот опыт, найти новый подход, создать необходимые условия для работы, достойные условия жизни для молодых учёных», — отметил Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 27 августа стартовал шестой Международный форум технологического развития «Технопром — 2018». Ключевая тема форума в 2018 году — «Наука как индустрия в условиях «идеального шторма».