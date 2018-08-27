Астана, 27 августа, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров выразил готовность к расширению сотрудничества с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, сообщили 27 августа в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

Lragir.am ФБР

27 августа Кожамжаров встретился с заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем. Стороны обсудили исполнение запросов оказания правовой помощи, экстрадицию лиц и передачу осужденных для отбывания наказания в своих государствах.

Стороны также обсудили перспективу обмена опытом между национальной академией ФБР и академией правоохранительных органов при Генпрокуратуре Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Казахстана предложил реформировать МВД республики на основе опыта Грузии, в которой, по словам главы государства, были уволены полицейские и наняты юристы.