В Калуге из окна на 13-м этаже упала девочка-подросток
Калуга, 27 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В Калуге 27 августа во дворе дома на Сиреневом бульваре прохожими было обнаружено тело девочки-подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Елена Бросалина.
По ее словам, предварительно проверка показала, что погибшая, 2003 года рождения, выпала из окна 13-го этажа многоквартирного дома. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, отрабатываются различные версии произошедшего.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском микрорайоне Правобережье сорвался с балкона квартиры на девятом этаже и разбился насмерть 16-летний подросток. Несчастный случай произошел при попытке юноши перебраться на балкон соседней квартиры. Молодой человек хотел удивить свою девушку и приятелей, в компании которых он отдыхал в ночь на 10 июня 2017 года. Погибший подросток проживал вместе с бабушкой. Мать мальчика ранее была лишена родительских прав.
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