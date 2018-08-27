Калуга, 27 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В Калуге 27 августа во дворе дома на Сиреневом бульваре прохожими было обнаружено тело девочки-подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Елена Бросалина.

Следственный комитет Российской Федерации

По ее словам, предварительно проверка показала, что погибшая, 2003 года рождения, выпала из окна 13-го этажа многоквартирного дома. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, отрабатываются различные версии произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском микрорайоне Правобережье сорвался с балкона квартиры на девятом этаже и разбился насмерть 16-летний подросток. Несчастный случай произошел при попытке юноши перебраться на балкон соседней квартиры. Молодой человек хотел удивить свою девушку и приятелей, в компании которых он отдыхал в ночь на 10 июня 2017 года. Погибший подросток проживал вместе с бабушкой. Мать мальчика ранее была лишена родительских прав.

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