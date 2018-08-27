Киев, 27 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. На Украине испытали крылатую ракету «Нептун», способную поражать наземные и морские цели. Видео испытаний опубликовано 27 августа на сайте украинского телеканала 112.ua.

КБ «Луч» Испытание крылатой ракеты «Нептун»

На видео показан момент старта и вылет ракеты из пусковой установки.

Украинская ракета «Нептун», разработанная киевским конструкторским бюро «Луч», является ухудшенной копией советской ракеты Х-35. В её конструкции также использованы компоненты старой советской зенитной ракеты С-200.

Напомним, в последние годы на Украине появилось множество «новейших» образцов вооружения, которые являются либо копиями советского оружия, либо нестреляющими макетами оного.

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