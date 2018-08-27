Дамаск, 27 августа, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Сирийская система ПВО приведена в состояние повышенной готовности к отражению ракетных ударов со стороны США, сообщает 27 августа «Аль-Масдар» с опорой на неназванные источники среди военных.

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Портал ссылается на военнослужащих авиабазы «Меззе», расположенной под Дамаском. Сирийские военные считают возможными ракетные удары по Дамаску и окрестностям сирийской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о планах США использовать готовящуюся провокацию боевиков как повод для нового удара по Сирии. Провокация с использованием химического оружия готовится в провинции Идлиб. Параллельно с этим США наращивают группировку носителей крылатых ракет в Средиземном и Красном морях. Напомним, в ночь на 14 апреля 2018 года США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии за якобы проведенную сирийской армией химическую атаку. Более 70% выпущенных ими ракет были сбиты сирийской системой ПВО.