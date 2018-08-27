Ереван, 27 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. В Ереване 27 августа состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спикера парламента страны Ары Баблояна.

Никол Пашинян и Ара Баблоян (справа)

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, стороны обсудили ситуацию в Армении, в результате было зафиксировано:

— Независимо от политических взглядов, в Армении каждый имеет право на свободу слова и плюрализм мнений.

— Независимость судов является важнейшей гарантией правосудия в стране, поэтому никак не должен быть нарушен механизм разделения и балансирования законодательной, исполнительной и судебной властей.

— В деле осуществления правосудия судебная система Армении не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны решат, что существует необходимость в институте «переходного правосудия», то это должно быть сделано путём поправок в Конституцию и соответствующей законодательной базы, и одновременно никак не должно навредить правосудию.

— Согласно программе правительства, одобренной парламентом 7 июня 2018 года, «внеочередные парламентские выборы необходимо провести максимум в течение одного года». В случае проведения внеочередных парламентских выборов путём конституционных поправок, в ряду механизмов институт референдума может быть самым демократическим, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята референдумом. Тем не менее в этом вопросе любой вариант должен быть принят в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах.

После того как 8 мая парламент Армении утвердил Никола Пашиняна на посту премьер-министра, в стране сложилась парадоксальная ситуация. В парламенте большинство имеет Республиканская партия Армении, а правительство возглавляет представитель фракции, которая имеет в парламенте всего 9 мест.

На митинге по случаю 100 дней правления Никол Пашинян сделал ряд важных заявлений, в том числе о необходимости внедрения «переходного правосудия», а также о сценарии, в случае которого внеочередные парламентские выборы должны пройти в результате конституционных изменений.