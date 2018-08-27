Челябинск, 27 августа, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В Челябинске два человека осуждены за убийство своего работодателя, сопряжённое с разбоем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Под суд попали Сергей М. 1989 года рождения и Александр Д. 1995 года рождения. Ранее они не были судимы. Их жизнь круто изменилась 13 марта 2017 года. Они были в квартире у своего работодателя, вместе пьянствовали. Это было среди бела дня. В один момент они решили напасть на хозяина дома, обокрасть и убить. Что и было сделано.

Их добычей стало 30 тыс. рублей. Затем они скрылись, но позднее написали явки с повинной. Правда, гражданин Д. заявил на суде, что убивал один, а вины в разбое признавать не стал. Гражданин М. там же сказал, что лишь похитил деньги.

Приговором суда М. был осуждён на 16 лет и 6 месяцев, а Д. — на 16 лет и 1 месяц. Отбывать будут в колонии строгого режима. Кроме того, матери и дочери своей жертвы они должны уплатить 4 млн рублей за моральный ущерб и 80 тыс. материального ущерба, с учётом затрат на похороны.

Приговор пока не вступил в законную силу.