Астана, 27 августа, 2018, 19:05 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2018 года казахстанские производители выпустили волоконно-оптических кабелей на 1,1 млрд тенге ($3 млн), что на 70,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 27 августа сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

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За отчетный период производство светильников возросло на 40,1%, до 825,2 тыс. штук, аккумуляторов — на 10%, до 1,3 млн штук, электронных и электрических проводов — на 114,3%, до 723,9 млн метров. Общий объем производство электрооборудования в стоимостном выражении составил 67,4 млрд тенге ($187 млн), что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Отметим, в сегмент электрического оборудования также входит бытовая техника, в том числе пылесосы, стиральные машины, холодильники, которые в Казахстане не производят.

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