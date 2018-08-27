Новосибирск, 27 августа, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 27 августа, завершился первый день шестого Международного форума технологического развития «Технопром — 2018».

Анна Алябьева ИА REGNUM Международная выставка технологического развития «Технопром»

Анна Алябьева ИА REGNUM Стойка регистрации участников

Анна Алябьева ИА REGNUM Очередь на регистрацию

Анна Алябьева ИА REGNUM Очередь на регистрацию

Четыре дня презентаций и пленарных заседаний, круглых столов и питч-сессий — всего порядка 70 мероприятий. Организаторов рассчитывают, что в форуме примут участие около семи тысяч человек, в том числе представители федеральной и региональной власти, научного сообщества.

Ключевая тема шестого форума «Технопром» — «Наука как индустрия».

«Не случайно в день науки в этом году 8 февраля президент России провёл именно в Новосибирске в Академгородке заседание совета по науке и образованию, где обсуждался вопрос роли науки в пространственном развитии. И, пожалуй, первое такое масштабное обсуждение создания «Академгородка 2.0». Я думаю, что на «Технопроме» этот вопрос со всех сторон будет обсуждён, обсуждение будет продолжено. И самое главное, уже сегодня намечены первые практические шаги. Всё то, что сегодня представлено на форуме, имеет отношение к этому проекту. Это и инновации, это и образовательные компоненты, это, конечно, и наука», — сказал на открытии мероприятия помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

А министр науки и высшего образования России Михаил Котюков отметил, что технологическое развитие предполагает очень тесное взаимодействие науки, образования и промышленности.

Анна Алябьева ИА REGNUM Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко

«Это то, чем всегда был славен Новосибирск, то, чем всегда отличалась повестка «Технопрома». Сегодня у нас выставка, сегодня у нас очень насыщенная деловая программа обсуждения. Я рассчитываю, что дискуссии будут принципиальными, ответственными, как это всегда бывает в Сибири. И рассчитываю, что те идеи, которые сегодня есть на выставке, через некоторое время многие из них станут реальными воплощениями идей производства», — сказал Котюков.

После торжественной церемонии открытия форума, выставки технологического развития и седьмой Сибирской венчурной ярмарки, прошли круглые столы и пленарные заседания.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники пленарного заседания «Притяжение талантов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Пленарное заседание «Притяжение талантов»

Так, например, на пленарном заседании «Притяжение талантов», участники обсудили перспективы России в конкурентной борьбе за таланты и новые подходы и программы работы в этом направлении. А на дискуссии «Как создать научные центры мирового уровня?» участники попытались набросать планы развития таких центров и систему оценки эффективности работы.

Анна Алябьева ИА REGNUM На «Технопроме» в Новосибисрке

Анна Алябьева ИА REGNUM «Технопром-2018»

Уже завтра, 28 августа, участники «Технопрома» обсудят механизмы достижения национальной цели развития России в части ускорения технологического развития. Но главным мероприятием станет закрытое пленарное заседание «Наука как индустрия 2024», которое, по словам некоторых источников, посетит президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что «Технопром» считается крупнейшим технологическим мероприятием страны. Его цель — содействие технологическому лидерству российской экономики.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (слева) и председатель СО РАН академик Валентин Пармон (Справа)

Анна Алябьева ИА REGNUM Международная выставка технологического развития «Технопром»

Анна Алябьева ИА REGNUM На «Технопроме» в Новосибирске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого Владимир Путин посещал Новосибирскую область с рабочей поездкой 8 февраля 2018 года. Он встретился с сибирскими учёными и обсудил с региональными властями идею создания Новосибирского научного центра, которую озвучили учёные СО РАН. Концепция развития этого центра должна быть готова к 30 сентября 2018 года.

Анна Алябьева ИА REGNUM Международная выставка технологического развития «Технопром»

Анна Алябьева ИА REGNUM Сибирская венчурная ярмарка

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В понедельник, 27 августа, Владимир Путин посетил Кемеровскую область. Во время рабочей поездки в Кузбасс глава государства побывал на угольном разрезе «Черниговский» и провёл заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Анна Алябьева ИА REGNUM Международная выставка технологического развития «Технопром»

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