Ярославль, 27 августа, 2018, 17:41 — ИА Регнум. На праздновании дня города Владимир мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Владимирской области Светлане Орловой был представлен ярославский проект «Паспортный стол Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Вручение паспорта

В минувшие выходные во Владимире с размахом отметили День города. На праздник приехала делегация из Москвы во главе с мэром города Сергеем Собяниным. Членам официальной делегации был представлен ярославский проект «Паспортный стол Золотого кольца» и вручены именные паспорта туриста.

«Этот проект призван дополнительно объединить города Золотого кольца. У нас в городе подписывался документ о взаимодействии Владимирской области и Москвы в разных отраслях, в том числе и туризме. Проект направлен на усиление взаимодействия между всеми городами Золотого кольца», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий владимирским офисом «Паспортного стола Золотого кольца» Александр Чехлов.

Напомним, филиал ярославского Паспортного стола Золотого кольца был открыт во Владимире в июле этого года и стал первым дополнительным офисом в рамках работы Паспортного стола Золотого кольца в Ярославле. Головной офис за 11 месяцев своей работы оформил уже более 1000 паспортов для жителей России и иностранных граждан.