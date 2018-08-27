Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Петербурга, единоросс Андрей Васильев считает недопустимым одновременно вводить туристический сбор в Петербурге и сокращать финансирование потребностей комитета по культуре. Об этом он заявил 27 августа на «нулевых» слушаниях бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Возвращение «Авроры»

Напомним, глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что в 2019 году в Северной столице введут туристический сбор в размере 1−2% от трат гостей города, чтобы таким образом ликвидировать нехватку доходов в казне.

«Нам сообщили, что собираются вводить налог на туристов. При этом потребности комитета культуры, который поднимает имидж города и создает его, они сокращают почти на миллиард. А у комитета есть дополнительная потребность в финансировании, которая составляет половину уже имеющегося бюджета. Хотелось бы обратиться к правительству и комитету финансов: прежде чем что-то взять, надо что-то дать», — сказал депутат Васильев.

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Он напомнил, что в следующем году Россия объявила Год театра, Петербург примет Театральную олимпиаду, а комитет по культуре пытается сделать Северную столицу мировой площадкой для театральных деятелей.

Васильев призвал удовлетворить все потребности, о которых заявил на «нулевых» слушаниях по бюджету глава комитета Константин Сухенко.

«Надо понимать, что прежде чем получить деньги (от культурных объектов), надо их вложить», — заключил Васильев.

Например, комитет по культуре попросил дополнительно около 3 млрд рублей на реставрацию и капитальный ремонт ветшающих зданий, а также 1,6 млрд рублей на театральные постановки и фестивали.