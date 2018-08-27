Москва, 27 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Министерство энергетики России не видит риска роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо после повышения акцизов в 2019 году, заявил 27 августа глава ведомства Александр Новак.

Андрей Грук ИА Красная Весна Цены на автомобильное топливо

«Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового манёвра все необходимые механизмы приняты», — приводит слова министра RNS.

Как передавало ИА REGNUM, правительство намерено с 1 января 2019 года повысить акцизы на бензин и дизтопливо в объёмах, которые планировалось установить с 1 июля 2018 года, то есть на 2,7 тысячи и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно.

Таким образом, акциз на бензин будет составлять 11 892 рубля, на дизельное топливо — 8258 рублей за тонну.