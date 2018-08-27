Ярославль, 27 августа, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Ярославской области на аукцион по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов по большинству районов не заявилось ни одного участника. Информация об этом содержится на электронной площадке Roseltorg.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мусоровоз

Аукцион проводило ООО «Хартия», которая с 1 сентября начинает работать как региональный оператор по обращению с ТКО. Сама «Хартия» планировала убирать все районы Ярославля кроме Заволжского, а Заволжский и все районы области отдать на субподряд. По закону это можно сделать только через аукцион. 22 августа завершился прием заявок на аукцион. Как следует из размещенных протоколов, на ряд лотов не поступило ни одной заявки. Это Заволжский район Ярославля, Гаврилов-Ямский, Некрасовский, Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский, Ростовский, Большесельский и Борисоглебский районы.

Две заявки поступило на Рыбинск и Рыбинский район. На Ярославский, Тутаевский, Переславский, Любимский, Даниловский и Первомайский районы, по некоторым сведениям, поступило по одной заявке.

Там, где поступила одна заявка, аукцион признан несостоявшимся, но заказчик может заключить договор с единственным поставщиком. В районах, где не поступило ни одной заявки, есть два варианта — проводить конкурсные процедуры заново либо «Хартия» может вывозить мусор своими силами», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

В «Хартии» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что будут сами убирать районы, на которые не заявились субподрядчики.

У нас был небольшой запас прочности по Ярославлю, кроме того, мы заказали новую технику в Москве. На этой неделе она поступит в область, и мы начнем работать. Сейчас идет активная замена контейнеров в Ярославле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель «Хартии» Алексей Бишанов.

В чем причина низкого интереса коммерсантов в работе на субподряде у «Хартии», неизвестно.