Вена, 27 августа, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала себя плохо во время Европейского форума, который проходил в городе Альпбах. Об этом сегодня, 27 августа, пишет Die Kronen Zeitung со ссылкой на очевидцев.

(сс) Bundesministerium für Europa Карин Кнайсль

По словам очевидцев, глава австрийского МИД ненадолго потеряла сознание. Ей была оказана медицинская помощь, после чего Кнайсль отдохнула в своем гостиничном номере.

Напомним, совсем недавно Кнайсль вышла замуж, и на её свадьбе среди приглашенных был президент России Владимир Путин. Эта свадьба наделала много шума в евросоюзных СМИ.