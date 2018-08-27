Екатеринбург, 27 августа, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Включение в Уральский макрорегион Пермского края обоснованно со всех сторон, включая историческую логику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фонда содействия реформированию социальной сферы «Территория» (Екатеринбург) Максим Стародубцев, комментируя планы по разделению России на 14 макрорегионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермь. Счастье не за горами

«Наиболее органичной была ещё советская схема районирования, где, между прочим, в Уральский (по факту — горно-металлургический) экономический округ входила сходная по экономическому и социальному профилю Пермская область (а ещё Башкортостан и Оренбуржье). В отличие от Тюмени. Курганская область там была, скорее, довеском. И в этом контексте более компактное объединение Челябинской и Свердловской областей вполне уместно. «Тюменская матрешка» же выглядит изначально несколько инородной. А вот включение в данный блок Пермяков, наоборот, обоснованно со всех сторон, включая историческую логику», — сказал Стародубцев.

Напомним, проект о разделении страны на 14 макрорегионов разработан в Минэкономразвития. В сентябре он будет вынесен на рассмотрение правительства России.