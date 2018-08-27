Рим, 27 августа, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, министр внутренних дел и глава партии «Лига» Маттео Сальвини первым из европейских политиков преодолел отметку в 3 миллиона «лайков» в Facebook, сообщает Agenzia Italia в понедельник, 27 августа.

(сс) TheDigitalArtist Лайки

Издание напоминает, что еще в июне 2018 года Сальвини обошел по числу «лайков» прежних лидеров — канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда отрыв составлял 35 и 295 тысяч «лайков» соответственно, с тех пор он только увеличился.

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Между тем коллега Сальвини по коалиционному правительству Италии, глава «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо тоже преодолел «психологически важную» отметку по числу «лайков» — теперь на его странице в Facebook их более 2 миллионов.