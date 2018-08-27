В Белгороде 300 человек эвакуировали из здания ТЦ из-за короткого замыкания
Белгород, 27 августа, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Белгороде около 300 человек были эвакуированы из здания торгового центра, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
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По информации ведомства, причиной инциента послужило короткое замыкание в расположенной отдельно трансформаторной подстанции. В здании сработала пожарная сигнализация, сотрудники службы безопасности ТЦ самостоятельно вывели посетителей. Возгорания в результате замыкания не произошло.
Местные СМИ сообщают, что инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Рио». По словам очевидцев, в расположенном внутри здания супермаркете «Ашан» произошло отключение электроэнергии.
Информации о возможных пострадавших не поступало.