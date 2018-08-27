Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В Кировском районе Санкт-Петербурга 27 августа в 15:00 столкнулись два автобуса. Пострадали семь пассажиров обоих транспортных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Mos03.ru Скорая помощь

ДТП произошло на проспекте Стачек у дома 107. В аварию попали автобусы МАЗ и ПАЗ. Как отмечают в дорожной полиции, водитель автобуса МАЗ совершил наезд на стоящий ПАЗ.

В более крупном МАЗе получили легкие травмы двое пассажиров, а в маршрутном «пазике» — пятеро пассажиров, в том числе один несовершеннолетний в возрасте 17 лет. Юноша госпитализирован в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, отметили в УГИБДД.

По данным городского управления МЧС, в ДТП участвовали автобус маршрута № 108 и маршрутка № 401.

«Прибывшие пожарные подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации», — добавили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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Как сообщалось ранее, микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с трассы в кювет в Тосненском районе Ленинградской области рано утром 27 августа. В результате случившегося пострадали семь человек.