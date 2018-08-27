Купертино, США, 27 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Американская компания Apple намерена в сентябре представить сразу три новых модели смартфона iPhone, передаёт 27 августа Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone

По информации источников агентства, новые устройства будут внешне похожи на iPhone X, но будут иметь некоторые новые функции и отличаться по размеру и цене.

Одна из новых моделей, под рабочим названием D33, будет иметь самую большую из всех смартфонов Apple диагональ дисплея — 6,5 дюйма. Устройство будет оснащено стеклянной задней панелью с двумя камерами и рамкой из нержавеющей стали.

О новом iPhone под рабочим названием N84 известно, что смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран, будет оснащён рамкой из алюминия и выполнен в нескольких цветах. Модель с рабочим названием D32 будет чуть меньшего размера — c 5,8-дюймовым OLED-экраном.

Известно также, что все три новинки будут оснащены системой управления жестами и системой распознавания лица владельца Face ID.