Калининград, 27 августа, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Гусевском и Палесском районах Калининградской области зафиксированы два новых очага африканской чумы свиней, объявило сегодня, 27 августа, правительство Калининградской области. Согласно заявлению, вирус обнаружен в посёлке Маяковское под Гусевым и в Ивановке у Полесска.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

В обоих районах введён карантин, введены дезбарьеры, все свиньи, попавшие в зону риска, будут уничтожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые вирус АЧС в Калининградской области был зафиксирован в конце 2017 года, однако стал быстро распространяться по всему региону. Вирус проник в российский анклав из Литвы или Польши, которые борются с эпидемией АЧС с 2013—2014 годов.