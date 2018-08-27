Кострома, 27 августа, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Фонд поддержки детей выделил Костромской области 2 миллиона 177 тысяч рублей на реализацию программы «Мир, открытый для всех» в 2018 году, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги будут потрачены на «развитие площадок, обеспечивающих медико-психологическое сопровождение детей-аутистов, поддержку выездных служб сопровождения семей, проведение оздоровительно-реабилитационной программы и обучение специалистов».

Сергей Виноградов. Мальчик у окна. 1890

Всего с начала текущего года в регионе было организовано 8 выездов специалистов медико-социального и психолого-педагогического сопровождения семей в муниципальные районы, обследовано 74 ребенка с расстройствами аутистического спектра. Работают опорные площадки в Шарье, Костроме, Костромском и Буйском районах, для которых куплены новые коммуникаторы, игрушки и реабилитационное оборудование. В двух больницах региона проводится диагностика аутизма, которая помогает определить детей «группы риска» в раннем возрасте.

Справка ИА REGNUM. Программа «Мир, открытый для всех» действует в Костромской области с 2017 года. Проект направлен на диагностику, раннюю помощь, образование, развитие и подготовку к жизни в обществе детей с расстройствами аутистического спектра и на поддержку семей, воспитывающих таких детей.

Всего на реализацию программы за два года направлено более 79 миллионов рублей: 8,5 миллионов рублей из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и около 70 миллионов рублей — из областного бюджета.