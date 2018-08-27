Ростов-на-Дону, 27 августа, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Разделение России на 14 макрорегионов в современных рыночных условиях не имеет никакого практического смысла. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 27 августа заявил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), комментируя инициативу Минэкономразвития РФ.

Советский плакат Те же годы, да разные походы Плановая экономика

В сентябре 2018 года в правительство РФ может быть внесён проект «Стратегии пространственного развития», согласно которому Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами. По мнению собеседника агентства, «этот проект разработан для отвода глаз от проблем, которые существуют в стране».

«На сегодняшний день наша экономика развивается исключительно командными методами — повышением цен. Одно дело — макрорегионы в плановой экономике, которая была в Советском Союзе, и совершенно другое — в рыночной экономике, где каждый хозяйствующий субъект сам определяет свою экономическую политику и целесообразность», — отметил народный избранник.

По его словам, проект имел бы смысл, если бы Россия вернулась к плановой экономике.

«Если бы речь шла о возврате к плановой экономике, то тогда, я считаю, эти потоки могли бы иметь смысл. А в нынешних условиях этот проект разработан для отвода глаз от проблем, которые существуют в стране», — заключил Котляров.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно документу, в России, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегионов, планируется добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Такое разделение, по мнению разработчиков, позитивно отразится на межрегиональном взаимодействии.

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