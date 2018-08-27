Сочи, Краснодарский край, 24 декабря, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Десятки деревьев повалены в Сочи из-за ураганного ветра, повреждены крыши более чем десяти домов. Об этом администрация города сообщает 24 декабря в официальном Telegram-канале.

Администрации города Сочи

Отмечается, что за сутки в Сочи выпало 35 мм осадков, при этом в горном кластере — 45 мм снега. Ремонтные бригады устраняют локальные повреждения инженерных сетей.

«Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем десяти частных и многоквартирных домах повреждена кровля», — говорится в сообщении.

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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, ветром частично сорвана крыша пятиэтажного дома.

Основные работы по ликвидации последствий стихии завершены, все городские службы работают в усиленном режиме.

Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде, на запасные аэродромы в другие города направлен 21 самолёт. Зимние пляжи закрыты, добавили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский проинформировал о ликвидации в городе последствий ураганного ветра. Жителям рекомендовано оставаться дома. В городе до конца понедельника, 25 декабря, сохранится штормовой прогноз со снегопадами и ливнями.