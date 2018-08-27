Тула, 27 августа, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Областной фестиваль казачьей культуры впервые прошел в селе Мишенское Белевского района Тульской области 25 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Фестиваль состоялся в рамках празднования Дня города Белева, а также стал частью празднования 500-летия Тульского кремля.

Culture.tularegion.ru Казаки

Заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова подчеркнула, что подобное мероприятие проводится в регионе впервые, отметив значимость казачества как неотъемлемой части российского государства, его истории и культуры.

На площадке «Веселы привалы, где казаки запевалы» приняли участие профессиональные и самодеятельные казачьи творческие коллективы из Тульской, Московской и Орловской областей, а также коллективы из муниципальных образований Тульской области. Гости праздника смогли увидеть казачьи танцы, послушать традиционные казачьи песни, поучаствовать в народных играх и мастер-классе по розжигу самовара, посетить фотозону «Тульские бренды», где можно было сделать интересные снимки.

В сельском культурно-образовательном центре им. В. А. Жуковского сотрудники Белевской межпоселенческой библиотеки подготовили презентацию книг, статей и краеведческий материал о самобытной казачьей культуре, здесь же прошел показ фильмов. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и мастер-классы.

Организаторами праздника выступили государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» совместно с Западным окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Тульской области, творческой лаборатории «Альфа Мюзик».

Добавим, что в 2020 году в регионе готовятся широко отметить 500-летие возведения Тульского кремля и создания Большой засечной черты. Глава региона Алексей Дюмин является сопредседателем оргкомитета по подготовке мероприятий, приуроченных к празднику.