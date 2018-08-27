Ярославль, 27 августа, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Проверка следственного комитета и иск о снятии с выборов в Ярославскую областную думу партии ПАРНАС связаны с кандидатом в облдуму, депутатом муниципального совета Рыбинска Ириной Сахаровой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила автор заявления в СК, председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Вера Никольская.

Rybinsksovet.ru Ирина Сахарова

ПАРНАС вел переговоры с Ириной Сахаровой о выдвижении ее в качестве кандидата от партии на выборах в облдуму. Однако Сахарова решила выдвигаться от нашей партии. Письменного согласия на выдвижение от ПАРНАСа она не давала. Между тем они включили ее в список для голосования на своей конференции и даже прислали ей часть протокола о том, что она выдвинута. Потом они узнали, что Сахарова выдвигается от нас. В этом случае ПАРНАСу нужно было проводить новую конференцию, мы были в такой же ситуации и проводили повторно. Но они просто поменяли фамилии в протоколе, таким образом сфальсифицировав итоги конференции», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.

Ирина Сахарова должна была выдвигаться от ПАРНАСа в 12 территориальной группе в Рыбинске. По данным источников ИА REGNUM, ярославский ПАРНАС предпринял и другие замены кандидатов, в частности, в 14 и 15 тергруппах.

На конференции ПАРНАСа присутствовал член облизбиркома Мельников — он же представляет в комиссии партию ПАРНАС. Никаких жалоб ни от него, ни от кого-то другого, к нам не поступало, поэтому мы и зарегистрировали тот список, который нам представила партия. Представителя министерства юстиции на конференции не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

В настоящий момент в областной суд подано 2 иска: один от «Патриотов России», в котором они требуют снять как одномандатников, так и списочников ПАРНАСа. Второй иск подала ЛДПР, она настаивает только на отмене регистрации списка партии. Оба иска объединены и рассматриваются в одном заседании.

Срок обжалования решения избиркома о регистрации списка составляет 10 дней, однако он может быть продлен по «вновь открывшимся обстоятельствам». Информация о фальсификации итогов конференции как раз может быть таким обстоятельством.

Если эти факты подтвердятся, избирательный список ПАРНАСа будет снят с выборов в облдуму. Более сложно обстоит дело с кандидатами-одномандатниками. Вероятно, конкурентам придется снимать их поодиночке. Но на это может просто не хватить времени — до выборов остается меньше двух недель.

Рассмотрение иска о снятии ПАРНАСа в областном суде уже дважды переносилось. Очередное заседание состоится 28 августа. По-прежнему неясна и ситуация с заявлением в Следственный комитет.