Архангельск, 27 августа, 2018, 16:09 — ИА Регнум. «C принятием Стратегии пространственного развития в регионах кардинально ничего не изменится», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Чураков.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

«Известно, что макрорегионы не будут разделены административно. Архангельская область, например, станет частью Северного макрорегиона, но при этом продолжит быть отдельным субъектом Федерации и частью Северо-Западного федерального округа. При этом если не будет юридического оформления макрорегионов, не будет создан единый орган управления, то никак не изменится и система распределения федеральных средств. Получится, что создание макрорегионов коснется статистики и не более того», — продолжил Чураков.

Вместе с тем он отметил необходимость изменений в системе межрегионального сотрудничества.

«Сегодня мы (регионы — ред.) не сотрудничаем, а конкурируем, причем в ущербной форме — конкурируем за федеральные ресурсы. Это порочная система, не укрепляющая государство», — заявил Андрей Чураков.

Стоит отметить, что в списке 14 макрорегионов не нашла отражения Арктическая зона. Политолог считает это знаковым.

«Правительство принципиально не рассматривает Арктическую зону как единую площадку для того, чтобы там проводить макрополитику. С одной стороны, это симптоматично. А с другой стороны — напоминает всем о том, что единица государственности — это субъект Федерации, а не Москва и бескрайние просторы остальных субъектов. В этом плане выпадение из пространственной стратегии Арктического региона вполне логично. Тот медийно-информационный пузырь, который был надут, начинает сдуваться», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономики доработало проект «Стратегии пространственного развития». В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов РФ, они не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи.

Список макрорегионов пополнится Центральным, Центрально-Черноземным, Северным, Северо-Западным, Южным, Волго-Камским, Волго-Уральским, Уральским, Западно-Сибирским, Южно-Сибирским, Енисейским и Байкальским. До сих пор в России было только два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ.

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