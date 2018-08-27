Москва, 27 августа, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Автоматическая фото — видеофиксация нарушений ПДД на дорогах и на стоянках, мобильные приложения, благодаря которым любой человек может оперативно сообщить о происходящем правонарушении, — это системы, которые делают жизнь граждан РФ более безопасной и цивилизованной, уверен директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. Об этом он заявил 27 августа ИА REGNUM, комментируя новость о том, что до конца 2019 года на федеральных трассах РФ появятся 100 автоматических пунктов весового контроля для определения на ходу массы грузовых автомобилей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Автоматизация систем контроля — тренд не только в коммерческих организациях, но и в сфере государственного обеспечения правопорядка, — сказал Миронов. — Автоматическая фото — видеофиксация нарушений ПДД на дорогах и на стоянках, мобильные приложения, благодаря которым любой человек может оперативно сообщить о происходящем правонарушении, — это системы, которые делают нашу жизнь более безопасной и цивилизованной».

Такая автоматизированность, по мнению Миронова, дисциплинирует всех участников транспортной отрасли и позволяет исключить нелегальное «решение правонарушения» прямо на дороге.

«Но стоит отметить, что у каждой измерительной техники есть допустимая погрешность, — добавил эксперт. — Она зависит не только от указанных заводом-изготовителем параметров, но и от характера использования, устойчивости, чувствительности, частоты поверки и других факторов. Так, тестовый период в Нижегородской области показал определённое количество проблем с корректным определением габаритов, веса и номера автомобилей».

Эксперт обратил внимание на то, что опыт введения системы «Платон» показывает, что после начала действия АСВГК недобросовестные перевозчики могут найти схемы объезда данных пунктов проверки, что негативно скажется на трассах регионального и местного значения, нагрузка на которые увеличится.

«Также возникает вопрос о целевом использовании денежных средств, полученных после введения новой системы. Эти деньги должны идти на ремонт дорог, однако сейчас на эти же цели идёт сбор средств от системы «Платон» и транспортного налога», — подытожил Миронов.

Напомним, как сообщили 27 августа «Известия», в настоящее время на федеральных трассах работают 25 пунктов автоматического весового контроля. Ожидается, что к 2020 году их число вырастет до 300, а к 2021 году — до 400. Также пункты весового контроля должны появиться на региональных и муниципальных трассах уже в 2022 году.