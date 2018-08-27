Владимир, 27 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Новый светомузыкальный фонтан, который был открыт в День города на Театральной площади Владимира, пока не будет работать. Как сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович, это связано с тем, что рабочие налаживают режимы работы фонтана. Также его необходимо принять на баланс города.

Марина Каширская ИА REGNUM Фонтан

Как ранее сообщала пресс-служба администрации города, фонтан был открыт 25 августа, когда во Владимире праздновали День города. Однако уже 27 августа он перестал функционировать.

«Как только уважаемые заказчики и подрядчики, которых они привлекали, завершат все свои работы — документооформление, отладку режимов работы и прочее, мы явим миру и график работы и представим все форматы. А «Владимирводоканал» возьмет его на техническое обслуживание», — цитирует Александра Карпиловича портал «ПроВладимир».

ИА REGNUM напоминает, что фонтан был построен за счет «Сбербанка». Он имеет пять режимов работы, восемь контуров водных фигур и 114 динамических струй высотой до 7,5 м. Также он может использовать 15 музыкальных мелодий. Стоимость новой достопримечательности составила 96 млн рублей. При этом само строительство не обошлось без неприятных инцидентов. Так, летом 2018 года, когда строители начали вбивать шпунты, образовалась вибрация, из-за которой в стоящем рядом Музее хрусталя разбился экспонат стоимостью 150 тыс. рублей. Кроме того, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике заявили, что специалисты Минкультуры, которые провели проверку, не нашли в проектной документации раздела об охране памятников. Причем речь идет не только об охране Троицкой старообрядческой церкви, в которой и находится Музей хрусталя, но и о безопасности Золотых Ворот, отнесенных к памятникам ЮНЕСКО.