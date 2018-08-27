Кемерово, 27 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемерове сегодня, 27 августа, заявил о необходимости «развивать экспортный потенциал российской энергетики».

Kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

Напомним, глава государства в понедельник, 27 августа, прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область. Он уже побывал на разрезе «Черниговский» вместе с врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилёвым.

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Владимир Путин считает, что отечественным топливно-энергетическим компаниям нужно выходить на новые рынки. Кроме того, необходима диверсификация поставок. Одним из самых привлекательных направлений, по мнению президента РФ, является Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Здесь растёт спрос на широкий спектр товаров, и это открывает большие возможности для российских компаний, — цитирует «Газета Кемерова» Владимира Путина, который напомнил о договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином организовать российско-китайский энергетический бизнес-форум.

Мероприятие пройдёт в ноябре, в нём примут участие оеоло 40 российских компаний и «представительная делегация со стороны китайских друзей».

Эта площадка, по словам главы Российского государства, позволит расширить сотрудничество и найти новые направления для взаимных инвестиций и запуска перспективных проектов в сфере энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими разреза «Черниговец» в Кузбассе сказал, что власти в ближайшее время рассмотрят возможность внесения изменений в закон о техрегламентах — для того, чтобы усилить контроль за вопросами безопасности в шахтах.