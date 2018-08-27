Вильнюс, 27 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Литовский департамент по физической культуре и спорта сегодня, 27 августа, обнародовал данные исследования Евробарометра о спортивных привычках населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выяснилось, что 51% жителей Литвы не просто никогда не занимаются спортом, но вовсе ведут малоподвижный образ жизни, не занимаются зарядкой, предпочитают меньше прогуливаться на природе.

Цитата из м/ф «Симпсоны». 1989. США Образ жизни

При этом этот показатель постоянно растёт. Во время аналогичного исследования в 2010 году этот показатель ровнялся 44%, а в 2014 — 46%. В соседней Латвии, к слову, неспортивных людей даже больше — 59%, в Эстонии — 48%.

Лидером антирейтинга стали болгары (68%), а самыми спортивными названы жители Финляндии. Там спортом не занимается только 13% населения.