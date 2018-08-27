Москва, 27 августа, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Сегодня, 27 августа, торги по рублю проходят с умеренным оптимизмом. Нет повода активно продавать национальную валюту, несмотря на фактическое введение санкций со стороны США. Можно сказать, что рынок адаптировался к этому новостному фону и в текущей девальвации с 8 августа на 6,4% уже учтено санкционное давление, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

ИА REGNUM Рубль и доллар

На 28 августа, учитывая динамику первого торгового дня недели, стоит ждать, что оптимизм сохранится. Сильная нефть, слабость доллара США из-за неопределенности в жесткости монетарной политике Федрезерва в декабре, а также окончание августа как завершение сезона низкой деловой активности могут оказать неплохую поддержку рублю.

«Дополнительно нужно держать во внимании новостной фон со стороны Китая. Если отношения между Америкой и Китаем будут стремительно ухудшаться из-за ответных мер Поднебесной, то можем ждать всплеск покупательской активности по доллару США как инвестиционному активу номер один в мире уже с 28 августа. С технической позиции стоит учитывать поддержку 66,70 по USDRUB и 77,43 для EURRUB. Пробой вниз этих уровней может стать поводом сильных покупок по рублю», — считает эксперт.

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