Бордо, Франция, 27 августа, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может возглавить «Бордо». Об этом сообщает RMC Sport.

(сс) Nazionale Calcio Антонио Конте

По информации издания, руководство клуба начнёт переговоры с Конте в том случае, если не удастся договориться с основным кандидатом на пост главного тренера — Тьерри Анри.

Также отмечается, что переговоры ведутся с другим итальянским специалистом — Клаудио Раньери.

Ранее сообщалось, что Анри отказался возглавить «Бордо», поскольку не смог договориться с руководством клуба об условиях личного контракта и о трансферной политике.

Напомним, Конте возглавлял «Челси» в течение двух лет. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле в должности главного тренера его сменил Маурицио Сарри.