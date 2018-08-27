Симферополь, 27 августа, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Государство сегодня делает так, чтобы расширить пространство возможностей для самореализации, ведь от этого зависит и счастье каждого, и развитие всей страны. Об этом 27 августа на встрече с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Года добровольца, дискуссия прошла на мотивационной сессии форума «Россия — страна возможностей. Я могу!», формат которой придумали сами участники.

«Идея создания всероссийского движения волонтёров в сфере культуры может быть поддержана государством. Сформируйте механизмы и стратегию деятельности организации, а также запрос, что вам необходимо для реализации этой задумки, и мы будем рады вам помочь», — отметил Кириенко.

Далее участники смены «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры» поделились с чиновником своими историями успеха.

По словам создателей частного театра «Кот» в Воронеже Алексея и Анастасии Проскуряковых, несколько лет назад они решили собрать тех, у кого есть актёрская подготовка, но нет профессионального образования.

«Сегодня репертуар театра составляет 10 постановок, и в планах расширение: собственное помещение и организация мастер-классов с мировыми звёздами», — отметили молодые представители творческой интеллигенции.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин сообщил на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра, что 2018 год объявлен годом добровольца. По мнению главы государства, он должен помочь увеличить количество молодых людей, вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.