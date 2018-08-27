Кадис, Испания, 27 августа, 2018, 15:25 — ИА Регнум. На пляже Ла-Барроса в испанском городе Кадис небольшая надувная лодка высадила на берег более полусотни нелегальных мигрантов, пишет газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Это произошло днем 26 августа на глазах сотен отдыхающих на пляже, которые засняли незаконную высадку на видео. Мигранты быстро выпрыгнули из лодки и побежали в сторону соснового леса, где скрылись. Десять несовершеннолетних отправились к местным гостиницам, чтобы их накормили.

Гражданская гвардия Испании задержала двух человек, причастных к незаконной высадке. Органы безопасности работают, чтобы установить место нахождения скрывшихся нелегалов.